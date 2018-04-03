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Петербуржцы почтили память жертв теракта в метро тысячами роз (ФОТО)

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© Фото: Андрей Бритенков / «Санкт-Петербург.ру»
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    В городе провели акцию и церемонию возложения цветов в память о людях, погибших от взрыва 3 апреля 2017 года.

    У станции метро «Технологический институт» прошла акция «Тысяча белых роз», посвященная первой годовщине теракта в Петербурге 3 апреля.

    Организатором выступила Евгения Василькова, сообщила пресс-служба городского метрополитена. Участники акции за свой счет приобрели цветы, которые вручали горожанам на выходе из метро. Пассажиры и прохожие сразу же клали их к импровизированному мемориалу.

    «Хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла!» — сказала Василькова.

    Розы вместе с другими цветами возлагаются к народному мемориалу у вестибюля «Технологического института». Память жертв трагедии утром почтил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Затем в траурной церемонии возложения венков участвовали глава Северной столицы Георгий Полтавченко. Он не выступал с публичными комментариями о годовщине трагедии.

    К «Технологическому институту» приезжал и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров вместе с депутатами и членами городского правительства.

    Макаров подчеркнул, что жители города ответили на действия террористов выдержкой, сплоченностью и взаимопомощью.

    «Мы вместе, а это значит, что у нас есть будущее, есть возможность победить терроризм и уберечь наш город, наших детей, наших внуков, нашу страну от этого зла», – сказал спикер ЗакСа.

    За час до церемонии в Троице-Измайловском соборе отслужили панихиду по погибшим от взрыва.

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    Вечером в БКЗ «Октябрьский» состоится благотворительный концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге», на котором ожидается Полтавченко.

    В результате теракта в метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Около 100 пассажиров получили ранения.

    В среду, 3 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что установлены личности всех причастных к теракту в метрополитене. В ведомстве заявили, что взрыв совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ». В декабре прошлого года соучастник Обид Абдыраимов получил пять лет колонии за «содействие террористической деятельности».

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