Петербуржцы почтили память жертв теракта в метро тысячами роз (ФОТО)

У станции метро «Технологический институт» прошла акция «Тысяча белых роз», посвященная первой годовщине теракта в Петербурге 3 апреля.

Организатором выступила Евгения Василькова, сообщила пресс-служба городского метрополитена. Участники акции за свой счет приобрели цветы, которые вручали горожанам на выходе из метро. Пассажиры и прохожие сразу же клали их к импровизированному мемориалу.

«Хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла!» — сказала Василькова.

Розы вместе с другими цветами возлагаются к народному мемориалу у вестибюля «Технологического института». Память жертв трагедии утром почтил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Затем в траурной церемонии возложения венков участвовали глава Северной столицы Георгий Полтавченко. Он не выступал с публичными комментариями о годовщине трагедии.

К «Технологическому институту» приезжал и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров вместе с депутатами и членами городского правительства.

Макаров подчеркнул, что жители города ответили на действия террористов выдержкой, сплоченностью и взаимопомощью.

«Мы вместе, а это значит, что у нас есть будущее, есть возможность победить терроризм и уберечь наш город, наших детей, наших внуков, нашу страну от этого зла», – сказал спикер ЗакСа.

За час до церемонии в Троице-Измайловском соборе отслужили панихиду по погибшим от взрыва.

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Вечером в БКЗ «Октябрьский» состоится благотворительный концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге», на котором ожидается Полтавченко.

В результате теракта в метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Около 100 пассажиров получили ранения.

В среду, 3 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что установлены личности всех причастных к теракту в метрополитене. В ведомстве заявили, что взрыв совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ». В декабре прошлого года соучастник Обид Абдыраимов получил пять лет колонии за «содействие террористической деятельности».