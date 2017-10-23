У Мариинского театра пройдет молитвенное шествие против "Матильды"

В понедельник, 23 октября, активисты движения "Царский крест" проведут крестный ход вокруг Мариинского театра - он приурочен к премьерному показу фильма "Матильда", который стоится во втором зале театра.

Участники движения "Царский крест" называют презентацию фильма в главном театре Петербурга - "позором" и призывают верующих в эти дни максимально усилить молитву.

"Вообще, это - несанкционированная акция и задержать могут", - уточняют участники акции в социальных сетях.

По информации источника "Санкт-Петербург.ру", сегодня в Мариинском театре усилены меры безопасности – в здание не пускают даже сотрудников театра.

В широкий прокат фильм режиссера Алексея Учителя выйдет в четверг, 26 октября. Подробнее о пресс-показе картины в Петербурге можно прочитать здесь.