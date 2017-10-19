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Картина дня: Тамара Петкевич, Ксения Собчак и "пожар" в детсаду

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Что известно о смерти известной писательницы Тамары Петкевич, задымлении в детсаду "Аленушка" и выдвижении на выборы Ксении Собчак.

Самая популярная новость дня, по версии Монитора -  в Петербурге скончалась актриса и писательница Тамара Петкевич. Первыми из петербургских СМИ об этом написали "Аргументы и Факты – Петербург" (12:05), "Невские новости" (12:45) и "Пятый телеканал" (15:50).

Она скончалась на 98-м году жизни. Она работала в Ленинградском Доме художественной самодеятельности заведующей репертуарным отделом. В 1993 году опубликовала книгу мемуарной прозы о жизни в сталинских лагерях "Жизнь - сапожок непарный", по которой был снят одноименный документальный фильм, а также поставлен спектакль.

Кроме того, Петкевич является автором нескольких книг, лауреатом литературных премий, кавалером Ордена заслуг перед республикой Польша.

Еще одна популярная новость дня -  задымление в детсаду "Аленушка", о котором написали многие городские СМИ.

Поначалу очевидцы сообщили, что в детском саду произошел пожар, однако горения удалось избежать. Причиной задымления стало короткое замыкание в прачечной, детей эвакуировали. На место ЧП приехали семь пожарных машин, скорая и полиция.

Также петербургские СМИ продолжил писать о выдвижении в кандидаты в президенты Ксении Собчак. На этот раз Кремль опроверг свою причастность к ее возможному участию в выборах президента. "Это не так", - сказал Песков на просьбу прокомментировать утверждение о том, что кампания Собчак подготовлена в Кремле. При этом Песков добавил, что избирательная кампания пока не началась.

"Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента РФ Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время", - заявил Песков.

Днем ранее, 18 октября, тележурналист и общественный деятель Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента России. По ее словам, на выборах она намерена выступить в роли кандидата "Против всех", так как сейчас нет такой графы в бюллетене. Она предлагает голосовать за нее всем, кто хочет сказать: "Хватит! Достали!".

Самыми оперативными петерубрсгкими СМИ стали "Деловой Петербург", "Пятый телеканал" и "Фонтанка".

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