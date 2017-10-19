В Невском районе горит детский сад "Аленушка", он находится по адресу: Тельмана, 45/2. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Возгорание в прачечной детского сада № 123 Невского района. Службы на месте, дети эвакуированы", - рассказали очевидцы пожара.

По их словам, сейчас на месте ЧП работают семь пожарных машин, скорая и полиция.