Кандидат «Против всех»: Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России

Тележурналистка и общественный деятель Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России, которые пройдут в 2018 году. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости», кроме того, на YouTube появилось официальное обращение.

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», - говорится в письме.

По словам Собчак, на выборах она намерена выступить в роли «кандидата «Против всех». «В еще более драматические октябрьские дни 93-го года, в России появился легальный способ «активного бойкота» выборов, к какому и призывает часть нашей оппозиции – был принят президентский указ о введении графы «Против всех» на выборах всех уровней в России», - объяснила свою позицию Собчак.

Сейчас такой графы нет. «Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать «Хватит! Достали!» - сказано в письме.

В начале сентября «Ведомости» сообщили, что Ксения Собчак может стать соперницей Владимира Путина, так как Кремль хочет сделать женщину главным спарринг-партнером нынешнего лидера. После этого Собчак опровегла информацию, что она будет выдвигаться в президент и назвала политику в России «унылым гавном».

Видео: Ksenia Sobchak