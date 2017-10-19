Прокуратура Невского района проводит проверку по факту задымления в саду "Аленушка". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Организована проверка по факту информации о возгорании в детском саду № 123 на улице Тельмана. Сотрудники прокуратуры района выехали на место произошедшего", - говорится в заявлении.

Ранее очевидцы сообщили, что в детском саду произошел пожар, однако горения удалось избежать. Причиной задымления стало короткое замыкание в прачечной, детей эвакуировали. На место ЧП приехали семь пожарных машин, скорая и полиция.