Кремль опроверг свою причастность к участию Ксении Собчак в выборах президента, которые пройдут в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Это не так", - сказал Песков на просьбу прокомментировать утверждение о том, что кампания Собчак подготовлена в Кремле. При этом Песков добавил, что избирательная кампания пока не началась.

"Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента РФ Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время", - заявил Песков.

Днем ранее, 18 октября, тележурналист и общественный деятель Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента России. По ее словам, на выборах она намерена выступить в роли кандидата «Против всех», так как сейчас нет такой графы в бюллетене. Она предлагает голосовать за нее всем, кто хочет сказать: «Хватит! Достали!»