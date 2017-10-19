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В Петербурге скончалась актриса и писательница Тамара Петкевич

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© Фото: 1543.ru

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По словам Вишневского, она до последних дней она сохраняла ясность мысли и твердость духа.

В Петербурге на 98-м году жизни скончалась актриса, писательница и театровед Тамара Петкевич. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

"Друзья, печальная весть: вчера ушла Тамара Владиславовна Петкевич. Писательница, автор замечательных книг, актриса, жертва политических репрессий. Ей было 97 лет. До последних дней она сохраняла ясность мысли и твердость духа. Мы с помощниками навещали ее в квартире на Пушкинской улице и как могли, заботились о ней. Светлая память прекрасному человеку", - написал Вишневский.

Петкевич родилась в 1920 году в Петрограде, пишет "Интерфакс". В 1940 году вышла замуж и уехала к мужу в ссылку в город Фрунзе, где работала театральным художником. Через два года она вместе с супругом была арестована и впоследствии осуждена за контрреволюционную деятельность.

Во время пребывания в лагерях Тамара Петкевич работала медицинской сестрой, участвовала в театрально-эстрадном коллективе, состоящем из заключенных, играла в спектаклях, поставленных режиссером Александром Гавронским.

В 1950 году Петкевич была освобождена из заключения, в 1957 реабилитирована и в 1959 году получила возможность вернуться в Ленинград, где выучилась на театроведческом факультете института театра, кино и кинематографии.

Работала в Ленинградском Доме художественной самодеятельности заведующей репертуарным отделом. В 1993 году опубликовала книгу мемуарной прозы о жизни в сталинских лагерях "Жизнь - сапожок непарный", по которой был снят одноименный документальный фильм, а также поставлен спектакль. Кроме того, Петкевич является автором нескольких книг, лауреатом литературных премий, кавалером Ордена заслуг перед республикой Польша.

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