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В Исаакиевском соборе вновь ожидают сокращения штата

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© Фото: dp.ru

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В настоящий момент уволена руководитель научно-инновационных проектов учреждения.

В ГМЗ "Исаакиевский собор" возможны увольнения по сокращению штатов, приводит "Росбалт" слова руководителя научно-инновационных проектов учреждения Илоны Хитаровой.

По ее словам, она находилась на больничном до 9 октября, а когда вышла на работу, ей вручили уведомление об увольнении по сокращению штатов. В отдел кадров было вызвано несколько ее сотрудников, уточнила Хитарова.

«Насколько мне известно, в настоящее время никто из сотрудников отдела не собирается покидать музей по собственному желанию или по „соглашению сторон“. А для других вариантов нужно время. В один день это не делается», — заявила она.

Хитарова добавила, что  со 2 октября пыталась встретиться с директороммузея Юрием Мудровым, однако ей это не удалось. В пресс-службе ГМЗ подтвердили информацию об увольнении Илоны Хитаровой, однако причины не назвали, ссылаясь на "внутренний процесс организации".

В прошлый раз разговоры о массовых увольнениях в музее появились в начале августа. Тогда эта информация так и не подтвердилась.

Ранее в интервью "Санкт-Петербург.ру" новый директор Исаакия Юрий Мудров заявлял, что кадровых перестановок в музее не ожиадется. Сам Мудров был назначен директором ГМЗ "Исаакиевский собор" 15 июня приказом комитета по культуре Северной столицы. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры Петербурга.

Должность директора Исаакия освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до ухода Бурова, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ появились слухи об ее уходе. Сообщалось, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатора Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. Позже стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

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