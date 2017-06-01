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Ирада Вовненко официально стала и.о. директора музея "Исаакиевский собор"

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© Фото: vk.com/iradavovnenko

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Она намерена обратиться к РПЦ для налаживания "конструктивного диалога" по поводу передачи собора.

Член Союза писателей РФ Ирада Вовненко официально стала исполняющей обязанности директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Комитет по культуре опубликовал соответствующий приказ, сообщает ТАСС.

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Ирада Вовненко назначена исполняющим обязанности директора музея с 1 июня 2017 года в связи с увольнением по собственному желанию Николая Бурова с должности директора СПб ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", - сообщили в комитете.

В Смольном рассказали, что под руководством Вовненко "реализованы значимые концертные и выставочные проекты, в числе которых "Петербург глазами ангелов: Взгляд с Исаакия". Выставка с успехом была представлена во Франции, Эстонии, Латвии, Азербайджане, Китае".

Днем ранее, 31 мая, детскую писательницу Ираду Вовненко представили коллективу музея в качестве исполняющей обязанности директора. К моменту назначения она проработала в музейном комплексе Исаакия восемь лет и с 2016 года была заместителем директора по связям с общественностью и культурным проектам.

"Единственное, что я попросил (Вовненко - прим.ред), - сохранить музей. А по вопросу передачи храма говорить ничего не стал: эта история – как ежик в тумане, никто ничего не понимает. И я счастлив, что ухожу от этой темы", - цитирует "Фонтанка.ру" теперь уже бывшего директора музея Николая Бурова.

Сама Ирада Вовненко заявила, что пока лишь вникает в ситуацию с передачей собора РПЦ, однако уже намерена обратиться к Церкви для налаживания "конструктивного диалога". По ее мнению, необходимо прийти к тому, чтобы в Исаакие функционировал храм и музей одновременно.

Ирада Вовненко с 2009 года руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора", а после перешла на работу с общественными связями музея. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским под названием "Любовь и другие диссонансы". С 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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