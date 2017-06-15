Директором музея "Исаакиевский собор" назначен Юрий Мудров. Искусствовед приступил к работе уже сегодня, 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

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"По итогам проведенного отбора представленных кандидатов, комитетом по культуре Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП "Исаакиевский собор" Мудрова Юрия Витальевича", - говорится в сообщении Смольного.

Юрий Мудров работает в сфере культуры Петербурга с 1982 года, он занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках "Павловск", "Ораниенбаум", Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях.

Должность директора "Исаакиевского собора" освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию, он возглавлял музей девять лет.

За день до ухода Бурова, 31 мая, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ стали появляться различные слухи об ее уходе. Шумиху вокруг увольнения Вовненко подняла "Фонтанка.ру", опубликовал новость, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатор Георгия Полтавченко.

После этого РИА "Новости" написали, что Ирада Вовненко сама уходит из музея. "Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", - заявила Вовненко, отказавшись от дальнейших комментариев. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Сегодня президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.