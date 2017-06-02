Полтавченко хочет заменить и. о. директора Исаакия Ираду Вовненко на мужчину

Исполняющую обязанности директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко в Смольном решили поменять на кандидатуру мужского пола, передает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным издания, это случится уже через несколько дней. Причина заключается в том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко накануне, 1 июня, дал указание срочно найти замену детской писательнице Вовненко. Источник «Фонтанки» сообщает, что «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».

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Детская писательница Ирада Вовненко была представлена на совещании в музее в среду, 31 мая. С 2009 года руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора", а после перешла на работу с общественными связями музея. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским под названием "Любовь и другие диссонансы". С 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

Ранее бывший директор музея Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.