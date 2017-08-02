В Исаакиевском соборе начали массово увольнять сотрудников

Руководство Исаакиевского собора начало массово увольнять сотрудников, передает АБН со ссылкой на главного администратора хора Юлию Дьяконову.

Она сообщила, что сокращения коснулись концертного отдела, выставочного сектора, отдела по связям с общественностью и культурным проектам. При этом Дьяконова уточнила, что для каждого отдела руководство музея находят свои причины расторжения договоров. Хор кадровые изменения не затронули.

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Директор Исаакиевского собора Мудров: Музей должен быть и музей будет

Ранее в интервью "Санкт-Петербург.ру" новый директор Исаакия Юрий Мудров заявлял, что кадровых перестановок в музее не ожиадется. Сам Мудров был назначен директором ГМЗ "Исаакиевский собор" 15 июня приказом комитета по культуре Северной столицы. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры Петербурга.

Должность директора Исаакия освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до ухода Бурова, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ появились слухи об ее уходе. Сообщалось, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатора Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. Позже стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.