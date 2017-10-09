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Нобелевская премия по экономике улетит в США

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© Фото: AFP

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Она достанется экономисту Ричарду Талеру.

В 2017 год Нобелевская премия по экономике присуждена американцу Ричарду Талеру.

Экономист получил награду за исследования в области поведенческой экономики. Сумма премии по экономике в этом году составляет 9 млн шведских крон (1 млн длларов).

Талер - автор так называемой "теории подталкивания" ("управляемого выбора"). Ученый сформулировал понятие "либертарианский патернализм" – стратегию, ориентированную на то, чтобы сподвигнуть человека к оптимальному выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или сиюминутными желаниями.

Талер фактически стал одним из основателей целого направления в экономической теории - поведенческих финансов. Он изучал, как особенности человеческого поведения влияют на финансовые рынки.

Например, в одном из экспериментов он определил, что люди ценят больше вещи, которыми владеют, чем такие же вещи, которые им не принадлежат. Здесь работает страх потерять то, что уже есть у человека. Фактически люди оценивают ценность вещи по отношению к чему-либо. В заметке Нобелевского комитета о важности трудов Талера приводится пример распродажи. Увидев вещи со скидкой на распродаже, человек оценивает их намного выше, чем такие же вещи, продающиеся по такой же цене, но без скидки.

Талер вместе с различными экономистами провел множество экспериментов, которые показали, как из-за особенностей человеческого восприятия люди не могут принять полностью рациональные решения.

Ученый исследовал последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля. Он пришел к выводу, что от этих качеств зависят индивидуальные решения, которые можно предсказывать. Человек не машина и ему свойственно ошибаться - такой лейтмотив прослеживается во многих работах лауреата.

Талер - один из основателей такого научного направления, как поведенческая экономика и поведенческие финансы. Ученый является основателем компании по управлению активами Fuller&Thaler Asset Management.

На минувшей неделе стало известно,  что Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). При этом большинство экспертов предсказывали, что победителями станут министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини за участие в ядерной сделке.

Ранее стали известны имена лауреатов премии по литературехимии, а также по медицине и физике

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