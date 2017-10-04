Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет назвал лауреатами Нобелевской премии 2017 года по химии троих ученых - Жака Дебуше, Йоахима Франка и Ричарда Хендерсона.

Они получили награду «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения». Благодаря новой технологии ученые после мнгновенного замораживания молекулы могут изучать ее, не нарушая естественной формы.

В прошлом году премию по химии вручили группе ученых «за разработку и синтез молекулярных машин» — структур, которые могут совершать точные операции с объектами атомного масштаба.

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине и физике. Их вручили за исследование принципа действия «биологических часов» и обнаружение гравитационных волн.