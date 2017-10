Объявлен лауреат нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе в 2017 году получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

«В произведениях большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром», - говорится в сообщении академии.

Исигуро 62 года. Он автор двух оригинальных фильмов для телевидения.Исигуро - член Королевского общества литературы. Его произведения переведены более чем на 30 языков мира, в том числе и на русский («Остаток дня», «Когда мы были сиротами», «Не отпускай меня», «Там, где в дымке холмы»).

В прошлом году награду получил 75-летний поэт и поп-музыкант Боб Дилан. Постоянный секретарь Шведской академии Сара Дэниус объяснила это награждение тем, что Дилан - великий поэт в исконном смысле слова, и поставила автора Blowin’ in the Wind и Knockin’ on Heaven’s Door в ряд с Гомером и Сафо.

В 2015 году Нобелевскую премию по литературе вручили писателю из Белоруссии Светлане Алексиевич с формулировкой «за ее полифонические сочинения – монумент страданиям и мужеству в наше время». Алексиевич пишет в жанре художественно-документальной прозы, она автор романов «Цинковые мальчики» (1989), состоящего из свидетельств о войне в Афганистане, «Чернобыльская молитва» (1997), и «Голоса Утопии» - «Время секонд-хенд», посвященного временам Советского Союза и его наследию.

Накануне, 4 октября, Нобелевский комитет назвал лауреатами Нобелевской премии 2017 года по химии троих ученых - Жака Дебуше, Йоахима Франка и Ричарда Хендерсона. Они получили награду «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения». Благодаря новой технологии ученые после мнгновенного замораживания молекулы могут изучать ее, не нарушая естественной формы.

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине и физике. Их вручили за исследование принципа действия «биологических часов» и обнаружение гравитационных волн