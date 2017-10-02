Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии или медицины американцам Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщается на сайте комитета.



Открытие ученых позволяет установить, как растения и животные и люди адаптируют свои биологические ритмы, синхронизируя их с вращением Земли. Они выявили ген, контролирующий нормальный дневной биологический ритм организма. Этот ген кодирует белок, который накапливается в клетке в ночное время и расходуется днем.



Кроме того, исследователи из США установили дополнительные белковые элементы и объяснили работу «механизма, отвечающего за самоподдерживающий часовой механизм внутри клетки». Их труды позволили выяснить, что биологические часы функционируют по одному и тому же принципу в клетках всех живых организмов, и человек – не исключение.



В 2016 году эут премию получил 71-летний японец Йошинори Осуми. Он изучал механизм аутофагии - процесс утилизации внутренних компонентов клетки лизосомами, внутренними органоидами клеток.