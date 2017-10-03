Нобелевскую премию по физике вручили за обнаружение гравитационных волн

Нобелевская премия по физике в 2017 году вручена американским ученным Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.

Об экспериментальном подтверждении теории Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах объявили в феврале 2016 года, а само открытие произошло в сентябре 2015 года. Для этого использовали Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO).

В ней при помощи лазера измеряли длину четырехкилометровых тоннелей, которые уменьшались и увеличивались под влиянием гравитационных волн.

В 2016 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали британские ученые Дэвид Таулесс, Майкл Костерлитц и Дункан Халдейн. Их наградили за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

Накануне, 2 октября, была вручена премия по физиологии и медицине. Ее получили американцы Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытия молекулярных механизмов, которые стоят за «биологическими часами».

Вопросы гравитации интересовали ученных со времен Эйнштейна. Так, в 1974 году был обнаружен пульсар, вращающийся вокруг нейтронной звезды. В строгом соответствии с теорией пульсар медленно падал на звезду поскольку терял энергию на излучение гравитационных волн. Эта теория удостоилась Нобелевской премии. В 2002 году начала работать система, позволяющая измерять изменение расстояний в десять в минус 21 метра. Доступ к данным получили 900 ученых со всего мира. Проект этот называется LIGO и к 2015 году стоил 600 млн. долларов. Подробнее об изучении гравитационных волн можно прочитать в материале "Санкт-Петербург.ру".