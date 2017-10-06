Нобелевская премия мира досталась движению за ликвидацию ядерного оружия

Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Премия вручена за «усилия по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям использования ядерного оружия», сообщил нобелевский комитет.

ICAN — коалиция неправительственных организаций, в которую вошли около 100 стран мира. Идея создания организации возникла в Австралии, она была официально зарегистрирована в Вене в 2007 году.

При этом большинство экспертов предсказывали, что победителями станут министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини за участие в ядерной сделке.

Ранее стали известны имена лауреатов премии по литературе, химии, а также по медицине и физике.