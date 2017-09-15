Картина дня: взрыв в Лондоне и «Технологический институт»

Самая популярная тема дня, по версии Монитора - это теракт в Лондоне. Первыми об этом написали «Пятый канал» и «Фонтанка (10:55) и «Санкт-Петербург.ру» (11:05).

В лондонской подземке взрыв прогремел на станции «Парсонс Грин». Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 мск). Позже стало известно, что более 20 человек получили ожоги лица. Обошлось без жертв.

Позже стало известно, что произошедшее признали терактом. В районе станции метро "Парсонс Грин" найдено второе не сработавшее СВУ. Мэр Лондона Садик Хан призвал горожан сохранять спокойствие и бдительность в связи с терактом.

Позже появилась информация, что полиция Лондона установила личность подозреваемого. Это стало возможно при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране по-прежнему зафиксирован высокий уровень террористической угрозы. Мэй призвала жителей страны быть более бдительными.

Вторая по популярности новость дня – станция петербургского метро «Технологический институт» изменит режим работы. Причиной этого станет капитальный ремонт эскалатора.

С 18 сентября по 20 ноября по всем дням недели вестибюль станции «Технологический институт - 1» будет открыт для входа и выхода пассажиров с 05:40 до 00:28.

Вестибюль станции «Технологический институт - 2» будет открыт для входа и выхода пассажиров по рабочим и субботним дням с 07:00 до 20:00. По воскресным и праздничным дням вестибюль будет закрыт.

Самыми оперативными 15 сентября стали «Пятый канал», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».