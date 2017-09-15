Взрыв в лондонском метро признали терактом. Об этом сообщается на официальной странице полиции Лондона в Twitter. Точного количества пострадавших, а также причины взрыва полиция пока не называет, пишет "Би-би-си". Ранее "Российская газета" написала, что в результате взрыва 20 человек получили ожоги лица.

Сообщение о пожаре в вагоне на станции "Парсонс Грин" поступило около 8:21 по местному времени (10:21 мск). Взрывное устройство находилось в белом пластиковом ведре, которое было упаковано в пакет. Из ведра, которое находилось в вагоне поезда, торчат красные провода.

Кроме того, The Daily Mail пишет, что в районе станции метро "Парсонс Грин" найдено второе не сработавшее СВУ. О погибших в результате случившегося не сообщается. На месте работают взрывотехники, идет расследование случившегося.

Мэр Лондона Садик Хан призвал горожан сохранять спокойствие и бдительность в связи с терактом, пишет РИА "Новости". "Наш город решительно осуждает этих отвратительных лиц, которые через террор пытаются навредить нам и нашему образу жизни. Как Лондон доказывает снова и снова, терроризм нас никогда не запугает и не победит", - говорится в заявлении Хана.

"Я нахожусь в тесном контакте со Столичной полицией, с предприятием "Транспорт для Лондона", правительством и экстренными службами, сотрудники которых работают на месте и ведут расследование. Я сегодня днем приму участие в заседании чрезвычайного комитета Cobra под председательством премьер-министра", - также отмечается в заявлении. Мэр выразил соболезнования всем, кого коснулся теракт.