В результате взрыва в метро Лондона 20 человек получили ожоги лица. Инцидент произошел в утренний час пик, когда многие люди направлялись на работу. Об этом сообщает "Российская газета".

Сообщение о пожаре в вагоне на станции "Парсонс Грин" поступило около 8:21 по местному времени (10:21 мск). Взрывное устройство находилось в белом пластиковом ведре, которое было упаковано в пакет. Из ведра, которое находилось в вагоне поезда, торчат красные провода.

Полиция подтвердила факт инцидента, но пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт. "Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс Грин". Сотрудники находятся на месте", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Движение поездов по линии "Дистрикт" прекращено между станциями "Эрлс Корт" и "Уимблдон". Кроме того, The Daily Mail пишет, что в районе станции метро "Парсонс Грин" найдено второе не сработавшее СВУ. О погибших в результате случившегося не сообщается.