В метро Лондона прогремел взрыв (ФОТО)

В лондонском метро на станции "Парсонс Грин" прогремел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на газету Metro.

Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 мск). Несколько человек получили ожоги лица, у них обгорели волосы. О погибших в результате случившегося пока не сообщается.

Полиция подтвердила факт инцидента, но пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт. "Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс Грин". Сотрудники находятся на месте", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Движение поездов по линии "Дистрикт" прекращено между станциями "Эрлс Корт" и "Уимблдон".

Фото: Twitter / @A_Littlefield

Фото: Twitter / @A_Littlefield, @andyjohnw

Фото: Twitter / @DanHolden85