Станция метро «Технологический институт» на два месяца изменит режим работы. Причиной этого станет капитальный ремонт эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

С 18 сентября по 20 ноября по всем дням недели вестибюль станции «Технологический институт - 1» будет открыт для входа и выхода пассажиров с 05:40 до 00:28.

Вестибюль станции «Технологический институт - 2» будет открыт для входа и выхода пассажиров по рабочим и субботним дням с 07:00 до 20:00. По воскресным и праздничным дням вестибюль будет закрыт.

Обычно вестибюль «Технологический институт - 1» работает обычно с 07:00 до 20:00, а «Технологический институт - 2» с 05:40 до 00:28. Петербургский метрополитен просит пассажиров заранее планировать маршрут поездок.