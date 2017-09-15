Полиция установила личность подозреваемого в теракте в Лондоне

Полиция Лондона установила личность подозреваемого в совершении теракта на станции метро «Парсонс-Грин», передает Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого в подрыве бомбы на «Парсонс-Грин», — сообщил корреспондент Марк Уайт.

Уточняется, что это стало возможно при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Ранее утром в пятницу, 15 сентября, в лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. При взрыве самодельной бомбы пострадали не менее 22 человек. Жертв нет. Среди пострадавших при взрыве в Лондоне нет граждан РФ.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране по-прежнему зафиксирован высокий уровень террористической угрозы. Мэй призвала жителей страны быть более бдительными.