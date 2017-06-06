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Картина дня: Яхтенный мост, саентологи и пенный фонтан

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© Фото: gde-fon.com

Темы дня

До какого числа закрыли Яхтенный мост, что думают саентологи об обыске в своей церкви, а также немного об инциденте у Казанского собора.

Самой популярной новостью 6 июня, по версии «Монитора», стало известие о закрытии Яхтенного моста. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:05), p1spb.ru (12:25) и «Петербургский водитель» (12:25).

Мост закрыли до 17 июня – до начала Кубка конфедерации. Мост закрыт по требованию ФИФА и МВД  "в рамках противодействия терроризму и прочим проявлениям". Также в Северной столице закрыты и охраняются полицией стадион "Петровский" и "Зенит-арена".

Яхтенный мост через реку Большую Невку был открыт 26 мая, это было приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая. До этой даты мост испытали только футбольные болельщики, которые посетили тестовые матчи на "Зенит-арена" 7 и 17 мая.

Второй по популярности темой дня стала новость об обысках в петербургской церкви саентологов. Они прошли на седьмом этаже дома номер три по улице Бабушкина в рамках уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". В результате проводимых работ были задержаны несколько адептов церкви. Сами адепты церкви удивлены визитом правоохранителей.

Третьей по популярности темой дня стал инцидент у Казанского собора. Фонтан возле него пришлось чистить от пены. Заявка о происшествии поступила в Водоканал в девять утра, пишет "Петербургский дневник". Специалисты предприятия незамедлительно выехали на место ЧП, так как вспенивание фонтанов очень опасно для оборудования. Чтобы избежать поломки, фонтан пришлось отключить, из чаши слили всю воду, резервуар в данный момент промывают. 

Самыми оперативными 6 июня стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и «Невские новости».

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