Фонтан у Казанского собора чистят от пены (ФОТО)

Фонтан у Казанского собора сейчас чистят от пены. Пользователи социальных сетей опубликовали множество фотографии "пенной вечеринки": вся чаша покрылась мыльной пеной, ее хлопья падали на площадь.

Заявка о происшествии поступила в Водоканал в девять утра, пишет "Петербургский дневник". Специалисты предприятия незамедлительно выехали на место ЧП, так как вспенивание фонтанов очень опасно для оборудования.

Чтобы избежать поломки, фонтан пришлось отключить, из чаши слили всю воду, резервуар в данный момент промывают. Работы по очистке завершат в течение нескольких часов, фонтан обещают включить к 13 часам.

Попадание воздушной пены в фонтан вредит насосному оборудованию, так как из-за завоздушивания и смены среды "вода – воздух" насосы начинают работать в интенсивном режиме. Кроме того, возникает угроза коррозии. В результате таким фонтанам капитальный ремонт может понадобиться раньше положенного срока.

Пенная радость может лишить горожан и туристов фонтана не только на несколько часов, но и на весь летний сезон. В этом году от хулиганов с шампунем уже страдал фонтан на Манежной площади, его пришлось отключать на второй день его работы.