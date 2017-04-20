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Фонтан на Манежной площади чистят от пены

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© Фото: пресс-служба Водоканала

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На второй день его работы неизвестные вылили в воду моющее средство.

Фонтан на Манежной площади чистят от пены. На второй день его работы неизвестные вылили в воду моющее средство. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

"Сотрудникам Водоканала пришлось выключить фонтан. Сейчас им предстоит слить воду, тщательно промыть чашу и проверить все оборудование", - отметили на предприятии.

Водоканал в очередной раз обращается с просьбой относиться к фонтанам бережно. "Выливать пенящиеся жидкости в фонтан – это совсем не безобидная забава. Такие действия приводят к отключению фонтана, к дополнительным работам (и, соответственно, дополнительным расходам) и, в конечном итоге, - к сокращению срока службы фонтанного оборудования", - рассказали в пресс-службе.

Чаще всего от жителей и гостей Петербурга страдает фонтан на Московской площади. Его постоянно приходится отключать и чистить после так называемых "водных битв", которые проводят подростки. В июле 2016 года детская забава закончилась трагедией - скорая увезла подростка с травмами позвоночника, который прыгнул в фонтан и ударился о металлическую конструкцию.

Сезон фонтанов в 2017 году открыли вчера, 19 апреля. Первыми запустили фонтаны на Манежной площади, в сквере у Казанского собора, у Воронихинской решетки на Казанской улице и на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. До конца апреля запустят фонтаны в спальных районах города.

Последними будут запущены большие фонтанные светомузыкальные комплексы - на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, а также фонтан у кинотеатра "Подвиг" в Колпино. Всего в 2017 году заработают 49 фонтанов и три фонтанных комплекса.

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