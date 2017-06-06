В Петербурге задержаны несколько адептов саентологической церкви. Обыски прошли в главном офисе на улице Бабушкина и в квартирах членов международной организации. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Ряд ключевых фигурантов дела установлен, решается вопрос о мере пресечения. Обыски и задержания шли в рамках уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества".

Аналогичные обыски шли ровно год назад, 21 июня 2016-го. Тогда ФСБ изъяли у петербургских саентологов 60 тыс. долларов и полмиллиона рублей. Также в рамках этого же уголовного дела были вывезены личные дела адептов, были задержаны десять саентологов.

Всего в июне прошлого года сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были проверены четырнадцать офисов Петербурга, Москвы и Ленобласти, связанных с деятельностью саентологов. В Москве оперативники нашли 16 млн рублей наличными и пистолет "ТТ".

Церковь саентологии была основана Роном Хаббардом 18 февраля 1954 года в Лос-Анджелесе. Имеет 13 тыс. сотрудников в 107 странах. По данным СМИ, основная работа саентологов по привлечению новых членов сосредоточена вокруг молодежи в ВУЗах.

Во многих странах Европы Церковь саентологии относят к сектам и коммерческим организациям. В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам, в Испании и Франции - к религиозным сектам, в Греции - к тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена), в Англии - к коммерческим организациям.