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Картина дня: обыски у петербургских саентологов и спасение пирожковой на Московском проспекте

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

Темы дня

С чем связаны оперативные мероприятия и что происходит со знаменитым кафе Северной столицы.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стали обыски у петербургских саентологов по делу об обманутых дольщиков. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (16:55), Regnum (17:10) и «Деловой Петербург» (18:05).

Оперативные мероприятия связаны с делом, возбужденным в 2017 году. По данным следствия, участники одного из жилищно-строительных кооперативов во Всеволожском районе Ленобласти лишились примерно 800 млн рублей.

Обыски проводили в доме №3 по улице Бабушкина, где находится офис петербургских саентологов.

Второй темой, по версии «Монитора», стало спасение пирожковой на Московском проспекте. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (12:15), «Невские новости» (13:05) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:45).

ООО «Хозяюшка», которое управляет одной из старейших пирожковых Петербурга, заключило мировое соглашение с Жилкомсервисом №2 Московского района. Сотрудники в 2018 году выясняли законность установки вентиляционного оборудования, после чего кафе планировали закрыть.

Пирожковой в итоге дали год, чтобы устранить все нарушения. Кафе посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который отметил, что заведение закрывать нельзя, но «нужно учитывать и интересы жителей дома».

«Мы разобрались в ситуации и нашли оптимальный выход – пирожковая продолжит работу и в течение года выполнит требования жильцов, касающиеся модернизации вентиляционного оборудования. Закрывать ее было бы неправильно – здесь трудится коллектив из 40 человек, а отличная репутация пирожковой привлекает большое количество постоянных любителей свежей выпечки», – добавил он.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало тело мужчины, вмерзшее в лед Финского залива. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (09:25), 47news (09:55) и «Аргументы и факты в Петербурге» (11:40).

Тело заметили в районе 1-й Бригадной улицы в Выборге. Прибывшие на место полицейские не обнаружили следов насилия.

Специалисты устанавливают причины происшествия. Отмечается, что на погибшем была только футболка с коротким рукавом, спортивные штаны и носки.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».

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