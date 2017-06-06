В саентологической церкви Петербурга удивлены визитом правоохранителей

Представители саентологической церкви Петербурга заявляют, что не знают причину, по которой к ним сегодня, 6 июня, приходили представители правоохранительных органов.

"Мы вызвали адвоката, который сейчас выясняет, что происходит. Как только нам станет понятно, что от нас хотят, мы сможет дать какие-то пояснения", - сообщают саентологи Северной столицы.

Как стало известно ранее, обыски у саентологов 6 июня прошли на седьмом этаже дома номер три по улице Бабушкина в рамках уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". В результате проводимых работ были задержаны несколько адептов церкви.

Аналогичные обыски по этому адресу шли ровно год назад, 21 июня 2016-го. Тогда ФСБ изъяли у петербургских саентологов 60 тыс. долларов и полмиллиона рублей. Также в рамках этого же уголовного дела были вывезены личные дела адептов, были задержаны десять саентологов.

Церковь саентологии была основана Роном Хаббардом 18 февраля 1954 года в Лос-Анджелесе. Имеет 13 тыс. сотрудников в 107 странах. По данным СМИ, основная работа саентологов по привлечению новых членов сосредоточена вокруг молодежи в ВУЗах.

Во многих странах Европы Церковь саентологии относят к сектам и коммерческим организациям. В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам, в Испании и Франции - к религиозным сектам, в Греции - к тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена), в Англии - к коммерческим организациям.