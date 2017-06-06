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Яхтенный мост закрыли до 17 июня

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© Фото: Instagram / @ilya_schultz

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Мост закрыт по требованию ФИФА и МВД до начала Кубка конфедераций.

Яхтенный мост закрыли до 17 июня. Об этом сообщил пользователь Денис Денисков в группе "Лахта Онлайн | Приморский район" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня пошли с ребенком на мост погулять на той стороне, а нас не пустили сказав, что мост закрыт до 17 числа. Сказали на профилактику. Да его же только построили", - написал он.

По данным "Фонтанки.ру", мост закрыт по требованию ФИФА и МВД до начала Кубка конфедераций для безопасности "в рамках противодействия терроризму и прочим проявлениям". Также в Северной столице закрыты и охраняются полицией стадион "Петровский" и "Зенит-арена".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

Яхтенный мост через реку Большую Невку был открыт 26 мая, это было приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая. До этой даты мост испытали только футбольные болельщики, которые посетили тестовые матчи на "Зенит-арена" 7 и 17 мая.

Пешеходный мост стал одним из требований ФИФА, он обеспечит доступ зрителей к стадиону. Стоимость моста составила 1,86 млрд рублей, в строительство вложились компании "Метрострой", "Пилон", "АБЗ-Дорстрой", "ВАД" и "ПО «Возрождение". Длина моста 490 метров, а ширина - 17 метров.

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