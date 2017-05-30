Навальный потребовал вызвать премьер-министра Медведева в суд с Усмановым

Оппозиционер Алексей Навальный потребовал вызвать премьер-министра Дмитрия Медведева на судебный процесс по иску бизнесмена Алишера Усманова, который обвиняет главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в распространении порочащих сведений. Об этом политик заявил в Люблинском суде Москвы, где во вторник, 30 мая, рассматривается иск Усманова.



«Усманов через этот процесс защищает не свои интересы. Он пытается опровергнуть наше расследование под названием «Он вам не Димон», — приводит РБК слова Навального в зале суда.

По его словам, Медведев должен пояснить, была ли взяткой передача Усмановым недвижимости фонду, подконтрольному премьер-министру. Медведев также может рассказать, покровительствовал ли он Усманову при покупке его компанией «Интерфин» активов у компании «Газпроминвестхолдинг» по заниженной цене, считает оппозиционер.



Представитель Усманова Генрих Падва назвал ходатайство Навального «политическим заявлением». Сам миллиардер на суд не явился.

Ранее судья Марина Васина запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса За съемку и трансляцию выступали обе стороны процесса.

Васина заявила, что в зале достаточно журналистов для освещения процесса. «Вы делаете это целенаправленно», — ответил Навальный.

Перед судебным заседанием Навальный и Усманов обменялись несколькими видеопосланиями друг другу. Первое обращение к Навальному Усманов записал 18 мая. Бизнесмен записал его накануне суда по иску о диффамации, который он подал в Люблинский районный суд Москвы после того, как ФБК опубликовал расследование, посвященное премьер-министру.

В нем он опроверг обвинения оппозиционера в том, что он подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов.

«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — заявил тогда миллиардер.



Навальный в тот же день заявил, что не будет извиняться перед бизнесменом, назвав его «вредным человеком». Он дебатов Усманов отказался и записал второе видеообращение к Навальному.

Накануне, 29 мая, Навальный сделал новое видео, в котором рассказывается о начале карьеры миллиардера в бизнесе, о чем он, по словам Навального, умалчивает в своих видеообращениях.

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова — производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании «Металлоинвест». Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook.