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В Смольном одобрили разработку альтернативной трассировки ВСД

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© Фото: spb.kp.ru

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Также изменения коснулись проекта аэроэкспресса.

В Генплан Петербурга будет включена, в том числе, разработка альтернативной трассировки Восточного скоростного диаметра (ВСД). Об этом на заседании городского правительства глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев, представляя законопроект о корректировке Генплана.

Кроме трассировки ВСД, в Генплан вошли изменения, касающиеся будущего аэроэкспресса. Его время пути от Витебского вокзала до аэропорта Петербурга должно оставить 25 минут. До Купчино можно будет доехать за 11 минут.

По словам Григорьева, вопрос сооружения остановочного пункта в Купчино пока еще рассматривается. Интервал движения составит 20-30 минут, участковая скорость – 51 км/ч.

Кроме того, Григорьев объяснил выбор Витебского вокзала вместо Балтийского в качестве пункта назначения для аэроэкспресса из Пулково. По его словам, этому способствовало большее количество парковочных мест, отсутствие необходимости капитальной реконструкции существующих путей и грузового сообщения. При этом для аэроэкспресса придется построить 8-километровый путь на направлении Пулково – Шушары.

Члены правительства приняли решение одобрить представленные корректировки, теперь их будут рассматривать в Законодательном собрании.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», многих петербуржцев не устраивает проект трассировки Восточного скоростного диаметра. После митинга, прошедшего 2 апреля, городские власти пошли на уступки жителям Невского район и отказались от старого проекта. Новый проект предполагает, что магистраль пройдет не под окнами ЖК «Ладожский парк», а уйдет влево и отступит от улицы Ворошилова. После этого ВСД пройдет рядом с железной дорогой. При этом запланированной ранее развязки с Российским проспектом не будет - ее построят на границе города.

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Однако несмотря на принятые изменения проект ВСД по-прежнему не устраивает жителей Красногвардейского района. Из-за нового плана трассы снесут четыре тыс. гаражей и огромную стоянку. Кроме того, из-за ВСД перекроют переезд по проспекту Наставников — дорога соединяет Красногвардейский и Невский район. Именно по этому маршруту людей возят в Александровскую больницу и роддом номер 18.

Накануне, 9 мая, «Санкт-Петербург.ру» опубликовал открытое письмо к президенту РФ от ветерана Великой Отечественной войны, одной из жительниц Красногвардейского района, которая недовольна проектом трассировки ВСД.

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