Ветеран Великой Отечественной войны: Неужели мы заслуживаем такой жизни в последние свои годы?

В редакцию «Санкт-Петербург.ру» с просьбой о публикации открытого письма к президенту РФ обратилась ветеран Великой Отечественной войны, одна из жителей Красногвардейского района, недовольная проектом трассировки Восточного скоростного диаметра. Женщина, пережившая весь ужас и боль блокадного Ленинграда, попросила опубликовать послание под псевдонимом, потому что она боится. Президент получит письмо по почте, уже под настоящим именем блокадницы.

Противостояние Смольного и горожан не утихает уже третий месяц: людей не устраивает проект трассировки Восточного скоростного диаметра. После митинга, прошедшего 2 апреля, городские власти пошли на уступки жителям Невского район и отказались от старого проекта. Новый проект предполагает, что магистраль пройдет не под окнами ЖК «Ладожский парк», а уйдет влево и отступит от улицы Ворошилова. После этого ВСД пройдет рядом с железной дорогой. При этом запланированной ранее развязки с Российским проспектом не будет - ее построят на границе города.

Однако несмотря на принятые изменения проект ВСД по-прежнему не устраивает жителей Красногвардейского района. Из-за нового плана трассы снесут четыре тыс. гаражей и огромную стоянку. Кроме того, из-за ВСД перекроют переезд по проспекту Наставников — дорога соединяет Красногвардейский и Невский район. Именно по этому маршруту людей возят в Александровскую больницу и роддом номер 18.

Президенту РФ

Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, 90-летняя пенсионерка, участник ВОВ, имеющая права и льготы, установленные статьей 14 ФЗ «О ветеранах» для инвалидов войны 1-й группы, так как работала в блокадном Ленинграде и награждена в 1943 году медалью «За оборону Ленинграда», обращаюсь к Вам с просьбой не допустить строительства скоростной магистрали (Восточный скоростной радиус) вблизи окон дома № 22, корпус № 1 по улице Хасанской города Санкт-Петербурга, где я прописана и проживаю с 2004 года.

Когда нам, ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, инвалидам, в торжественной обстановке, с участием прессы и телевидения, накануне 59-й годовщины Победы вручали ордера на квартиры в этом, специально построенном доме, мы и представить не могли, что нормальные условия нашей жизни могут скоро превратиться в сущий ад – прямо под нашими окнами будут строить огромную дорогу, и совсем недалеко

многоэтажный перекресток, который будет почти вровень с нашим девятиэтажным домом.

Наш дом построен так, что окна почти всех квартир выходят на Хасанскую улицу – улицу с очень оживленным движением, на которой сходится много маршрутов автобусов и троллейбусов. Уже сейчас мы можем проветрить комнаты только глубокой ночью, когда становится хоть чуть-чуть меньше транспорта, пыли и шума. А если совсем рядом, можно сказать на расстоянии вытянутой руки, построят большущую транзитную трассу на уровне нескольких этажей дома с круглосуточным движением, да еще и сделают вблизи трехъярусную развязку, то как нам, жильцам дома, жить в таких невыносимых условиях? А ведь для многих из нас вид из окна и глоток свежего воздуха – единственные оставшиеся радости в этой жизни.

Во время блокады я 16-летним подростком начала работать на заводе по десять часов в сутки (тогда не было разницы - работали все, кто еще мог), и гул непрекращающейся отдаленной канонады до сих пор стоит у меня в ушах. А сейчас нам хотят еще добавить постоянный гул автотрассы совсем-совсем рядом. Гул, от которого уже не спасут никакие окна, даже если их заклеить бумажными полосами, как делали в войну.

Понятно, что у нас нет ни адвокатов, которые могли бы похлопотать, ни родителей в высоких кабинетах. Понятно, что всем уже надоели вечно мешающиеся старики. Но неужели мы, люди, отдавшие всю свою жизнь и все здоровье на благо своей страны, отстоявшие и восстановившие Ленинград и получившие от родного города квартиры вроде бы в знак признания заслуг, действительно заслуживаем такой жизни в последние свои годы?

Прошу Вас услышать и увидеть нас, несколько десятков пожилых людей, которым не к кому обратиться за помощью, и не допустить строительства скоростной магистрали у наших окон.

Никифирова Анна Николаевна