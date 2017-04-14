Жители Красногвардейского района в шоке от нового плана ВСД

Жители Красногвардейского района в шоке от нового плана Восточного Скоростного Диаметра (ВСД). Об этом "Санкт-Петербург.ру" сообщила представитель инициативной группы "Трасса над головами" Юлия Исакова.

"СМИ пишут, что Смольный поменял трассу ВСД с учетом мнения жителей, однако чиновники учли мнение только Невского района. В связи со строительством ВСД у нас были три проблемы, Смольный решил лишь одну - убрал трассу с Индустриальной улицы", - рассказала Исакова.

По ее словам, из-за нового плана трассы снесут четыре тыс. гаражей и огромную стоянку. Кроме того, из-за ВСД перекроют переезд по проспекту Наставников, дорога соединяет Красногвардейский и Невский районы. "Именно по этой дороге людей возят в Александровскую больницу и роддом номер 18, к которым прикреплен наш район. Смольный предложил объезд, он нас не устраивает", - отметила она.

В данный момент к Исаковой поступают десятки звонков от недовольных жителей Красногвардейского района в связи с публикацией новостей о том, что Смольный учел мнение петербуржцев.

Ранее, 2 апреля, в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства по окнами домов ВСД. Более того, вчера, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.