  • 13 Апрель 2017
USD 13.04.2017 56.7556 -0.1996
USD ММВБ 09:17 56.58000  
EUR 13.04.2017 60.2631 -0.0411
EUR ММВБ 09:17 60.4030  
Нефть($) 13.04.2017 55.84 0.94
Нефть(p) 13.04.2017 3169.23 +42.39

СМИ: Исаакиевский собор передадут РПЦ к 12 июля

Автор:


© Фото: spb-rf.ru

Темы дня

К приезду патриарха Кирилла в Петербург.

Смольный намерен передать Исаакий РПЦ 12 июля – в православный праздник святых Петра и Павла, сообщает  РБК со ссылкой на источники, близкие к церковным кругам и к Минкульту.

По данным издания, о передаче Исаакиевского собора может быть объявлено 12 июля, когда не только отмечается день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, но и празднуются именины Петра Великого. В этот день в Петербурге с традиционным визитом ожидают патриарха Кирилла, который возглавит службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

При этом источник  издания в церковных кругах заявляет, что точная дата возможной передачи еще не назначена. Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ не стал комментировать эту информацию

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил, что до сих пор не получил официальное распоряжение о переезде. Отсутствие заявки от РПЦ подтвердил изданию и источник, близкий к министерству культуры. Об этом изданию сообщил и пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов

Ранее появлялась информация, что Смольный предложил вывезти его экспонаты музея к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля. После этого Буров рассказал, что перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально.

В итоге вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов официально заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе. 

На данный момент не известно, когда будет распоряжение властей Петербурга о перевозе экспонатов Исаакия, и будет ли оно вообще, так как ранее, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ – неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Позже Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦСудья Татьяна Матусяк сослалась на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm