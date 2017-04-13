СМИ: Исаакиевский собор передадут РПЦ к 12 июля

Смольный намерен передать Исаакий РПЦ 12 июля – в православный праздник святых Петра и Павла, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к церковным кругам и к Минкульту.

По данным издания, о передаче Исаакиевского собора может быть объявлено 12 июля, когда не только отмечается день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, но и празднуются именины Петра Великого. В этот день в Петербурге с традиционным визитом ожидают патриарха Кирилла, который возглавит службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

При этом источник издания в церковных кругах заявляет, что точная дата возможной передачи еще не назначена. Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ не стал комментировать эту информацию

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил, что до сих пор не получил официальное распоряжение о переезде. Отсутствие заявки от РПЦ подтвердил изданию и источник, близкий к министерству культуры. Об этом изданию сообщил и пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов

Ранее появлялась информация, что Смольный предложил вывезти его экспонаты музея к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля. После этого Буров рассказал, что перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально.

В итоге вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов официально заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе.

На данный момент не известно, когда будет распоряжение властей Петербурга о перевозе экспонатов Исаакия, и будет ли оно вообще, так как ранее, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ – неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Позже Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦ. Судья Татьяна Матусяк сослалась на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям.