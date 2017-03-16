Смольнинский суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакия РПЦ

Смольнинский районный суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска против распоряжения городского правительства о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

В четверг,16 марта, судья Татьяна Матусяк вынесла определение о прекращении дела четырех петербуржцев против комитета имущественных отношений (КИО), запустившего процедуру переезда ГМП "Исаакиевский собор" из одноименного храма, передает "Фонтанка".

Суд сослался на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям.

На прекращении дела настаивал КИО.

Директор музея Николай Буров заявил о своем несогласии с передачей храма в ведение РПЦ. Свою позицию он передал суду через юриста

Представитель музея Никодим Сидоров заявил на заседании суда, что выступает на стороне истцов, а не КИО, и донес позицию руководства музея.

"Распоряжение нарушает права нашего учреждения, если будет принято решение о передаче здания церкви. Например, более шестидесяти предметов являются неотъемлемой частью собора и музейного фонда. Это предметы показа и неразрывно связаны со зданием, их изымать невозможно. Передача собора означает ликвидацию учреждения", - приводит издание его слова.

Представитель Бурова подчеркнул, что в будущем музей планирует обращаться в суд и оспаривать передачу собора церкви. По его словам, несогласие с планом мероприятий о переезде музея укрепилось после совещания в Смольном 14 марта, на котором, как объявил представитель ГМП, "устным распоряжением срок переезда сокращен до месяца", что физически невозможно.

Сидоров также предъявил суду документ, согласно которому было "устное распоряжение" о переезде музея из здания собора к середине апреля 2017 года, то есть к Пасхе.

В письме к Смольному Буров также заявляет о своем несогласии с планом переезда и отзыве своего заявления из КИО, из которого следует, что музей согласен на передачу собора церкви.

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Еще на прошлом судебном заседании, 15 марта, судья Татьяна Матусяк заявила, что дело по Исаакиевскому собору должно быть прекращено. В своих доводах она опиралась на решение Горсуда, который оставил в силе решение об отказе похожего иска.

Истец Сергей Бакешин пытался доказать, что прежний иск Вишневского и Пивоварова и этот иск — две большие разницы. Кроме того, он подал ходатайство о применении мер предварительной защиты в отношении Исаакиевского собора, которое суд должен рассмотреть в течение суток.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру» Смольнинский районный суд рассматривает групповой иск петербуржцев против КИО, первое заседание по которому состоялось 13 марта.

Как стало известно ранее, новый иск к КИО от 30 петербуржцев, который они подали накануне, 15 марта, не отличается по содержанию от предыдущих. По мнению истцов, это не позволит судье прекратить производство по предыдущему иску.

Прежде судья Василеостровского суда Оксана Рябко отказала инициативной группе, в которую входят депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и сопредседатель городского отделения партии "ПарНаС" Андрей Пивоваров, в принятии иска к КИО.

Судья объяснила свое решение тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое оспаривается активистами, не является решением о передаче храма РПЦ. Таким образом, по мнению суда, нет и основания для протеста.

Позже законность решения судьи Рябко подтвердил Горсуд.

"Борьба" за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.