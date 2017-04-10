Картина дня: суд над убийцей Завьяловой, закон Милонова и петербургское метро

Самой популярной темой дня, по данным «Монитора», стали сообщения о подозрительных предметах в метро Петербурга, из-за которых приходилось закрывать и открывать несколько станций.

В 14:27 была закрыта, а потом открыта станция метро «Международная». Первыми об этом написали «Невские новости» (14:35), «Деловой Петербург» (14:45) и «Водитель Петербурга» (14:45).

Вскоре станция метро была открыта, так как в бесхозной коробке не обнаружили взрывных устройств и других опасных вещей.

Позже, в 20:05 из-за бесхозного предмета была закрыта соседняя станция – «Бухарестская».

Второй по популярности темой дня стал суд над убийцей актрисы Александры Завьяловой. Ее сын, Петр Завьялов, был осужден за убийство матери на восемь лет.

По данным следствия, в феврале 2016 года в квартире дома на Гаврской улице Петр Завьялов ударил ножом свою мать, которая скончалась на месте. Мотивом убийства названы внезапно возникшие личные неприязненные отношения. При этом Завьялов находился в состоянии алкогольного опьянения. Заслуженная артистка России была убита 3 февраля 2016 года, за два дня до своего 80-летия

Третьей по популярности темой дня стало известие о законопроекте депутата Госдумы Виталия Милонова. На этот раз он внес в парламент документ о запрете социальных сетей детям до 14 лет. Согласно документу, при регистрации придется предоставить паспортные данные.

На этот раз однопартийцы не поддержали Милонова. «Считаю эту инициативу вредной, так как она способна только оттолкнуть молодежь», — заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. С ним был солидарен и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Самыми оперативными среди петербургских СМИ 10 апреля стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург» .