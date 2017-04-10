Станция метро "Международная" закрыта из-за коробки

Станция метро "Международная" закрыта из-за бесхозной коробки. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

"В 14:27 станция закрыта на вход и выход. В верхнем вестибюле бесхозная коробка", - отметили в метро.

При этом в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" пишут, что станцию закрыли не сразу - вначале огородили лишь территорию с коробкой и пускали в метро в обход.

Фото: vk.com/spb_today