Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете соцсетей детям до 14 лет

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект о запрете социальных сетей детям до 14 лет. Согласно документу, при регистрации придется предоставить паспортные данные. Текст законопроекта «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» опубликован на сайте Госдумы.

На прошлой неделе «Известия» сообщали, что проект нового закона был разработан депутатами Ленобласти. Согласно опросу ВЦИОМ, инициативу поддерживают 62% россиян, а 35% против ограничения. Против этого нововведения также оказался председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он отметил, что такие действия ограничивают свободу граждан.

Кроме того, пользователей обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем. За нарушение новых правил юрлицу - владельцу сайта - грозит штраф до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается запретить распространение в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней. Один из авторов документа - депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров - пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

По его мнению, у соцсетей будет время, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с ним, удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с остальных собрать паспортные данные, чтобы при необходимости изменить имена аккаунтов.