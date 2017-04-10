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За убийство актрисы Александры Завьяловой осужден на восемь лет ее сын

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© Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

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Петр Завьялов под действием алкоголя ударил ее ножом, актриса скончалась на месте.

Сын актрисы Александры Завьяловой Петр осужден на восемь лет за ее убийство. Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу сегодня, 10 апреля. Об этом сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

По данным следствия, в феврале 2016 года в квартире дома на Гаврской улице Петр Завьялов ударил ножом свою мать, которая скончалась на месте. Мотивом убийства названы внезапно возникшие личные неприязненные отношения. При этом Завьялов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Завьялов признал виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Адвокаты осужденного сразу же заявили о намерениях обжаловать приговор.

Александра Завьялова прославилась ролью Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень", а также работами в картинах "Люди на мосту", "Ждите писем", "Алешкина любовь", "Хлеб и розы", "Будни и праздники". Также актриса получила большую известность после выхода на телеэкраны СССР в 1971 году многосерийного фильма "Тени исчезают в полдень".

Заслуженная артистка России была убита 3 февраля 2016 года, за два дня до своего 80-летия, последние годы жизни она провела в бедности. Петр - сын от второго брака Завьяловой с американским бизнесменом, который был заподозрен в шпионаже и выслан из СССР.

 

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