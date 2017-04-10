Станция метро «Бухарестская». Закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, около 20:05 на платформе станции обнаружен подозрительный предмет. На время проверки станцию закрыли на вход и выход. Поезда следуют без остановки.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.