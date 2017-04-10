«Единая Россия» не поддержит законопроект Милонова о контроле за соцсетями

«Единая Россия» не имеет отношения к законопроекту депутата Виталия Милонова о контроле за соцсетями и не поддерживает предложенные им запретительные меры, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

«Считаю эту инициативу вредной, так как она способна только оттолкнуть молодежь», — приводит его слова «Интерфакс».

Об инициативе Милонова запретить пользоваться социальными сетями детям до 14 лет также высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — сказал Песков», - заявил он.

При этом сам Милонов считает, что его законопроект никак не связан с последними массовыми акциями протеста, в которых принимали участие, в том числе, несовершеннолетние россияне.

«Мой законопроект никак не связан с митингами, шествиями и демонстрациями. Никак. А Навального, если он обращается со своими декламациями к подросткам, нужно высечь. Дети не должны предпочитать ни Навального, ни Милонова. Они должны предпочитать веру, царя и Отечество», - заявил парламентарий.

Он также добавил, что необходимо ужесточить контроль за Youtube. «Они у нас ещt земельку поедят», - добавил Милонов.

Как стало известно ранее, депутат Госдумы также предлагает обязать создавать страницы только под своим настоящим именем. За нарушение новых правил юрлицу - владельцу сайта - грозит штраф до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф до 5 тыс. рублей.