В Петербурге и Москве по делу о взрыве в метро задержали восемь человек

По делу о взрыве в петербургском метро задержаны восемь подозреваемых, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны шесть человек в Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту", — сказала она и добавила, что среди задерженных в Петербурге – одна женщина.

По ее словам, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", один из арестованных за призывы к совершению террористических действий, Журбек Муратов, обещал за совершенные теракты 70 жен.

Прежде суд арестовал 30-летнего гражданина Киргизии Атабека Рустамова, который подозревается в вербовке террористов.

Накануне, 5 апреля, СК и ФСБ задержали шесть граждан Средней Азии, которых подозревают в содействии терроризму. По местам их проживания была изъята исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Еще двое подозреваемых были задержаны в пятницу, 6 апреля.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной