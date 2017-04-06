В Петербурге арестовали первого подозреваемого в вербовке террористов

В Петербурге суд арестовал 30-летнего гражданина Киргизии Атабека Рустамова, который подозревается в вербовке террористов.

В четверг, 6 апреля, судья Октябрьского суда Юрий Шишкин заключил Рустамова под стражу как фигуранта дела о склонении к террористической деятельности (статья 205.1 УК).

По версии следствия, арестованный вел крайне религиозный образ жизни, соблюдал все обряды. Он также предлагал своим знакомым поехать в Сирию, где, по его словам, “убивают наших”, и участвовать на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. При этом он обещал заботиться знакомым заботиться об их женах и детях, если те погибнут на стороне террористов.

Рустамов арестован на два месяца, до 4 июня.

В настоящий момент продолжается избрание меры пресечения еще семерым фигурантам уголовного дела.

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