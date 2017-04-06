Арестованный в Петербурге вербовщик предлагал 70 жен за теракт

Октябрьский суд Петербурга вечером в четверг, 6 апреля, арестовал 33-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в вербовке террористов.

Судья Ирина Керро отправила Журбека Муратова в СИЗО до 4 июня.

Судом были учтены иностранные источники финансирования подозреваемого, изъятие запрещенной литературы, участие в секретных группах мессенджеров. Обвиняемый обещал за совершенный теракт попадание в рай, 70 жен в подарок и иные вечные блага.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», суд арестовал 30-летнего гражданина Киргизии Атабека Рустамова, который подозревается в вербовке террористов.

Накануне, 5 апреля, СК и ФСБ задержали шесть граждан Средней Азии, которых подозревают в содействии терроризму. По местам их проживания была изъята исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Еще двое подозреваемых были задержаны в пятницу, 6 апреля.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной