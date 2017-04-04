Мир скорбит по погибшим в петербургском метро (ФОТО)

Теракт в петербургском метро не оставил равнодушными мировых лидеров. Многие из них уже выразили свои слова поддержки и соболезнования.

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России, сообщили пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и пресс-служба Белого дома. Трамп заверил российского коллегу в "полной поддержке", выразил соболезнования и просил передать слова сочувствия российскому народу.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телеграмме на имя Путина выразила глубокие соболезнования в связи с взрывом в метро в Петербурге.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о "солидарности с российским народом" и предложил России помощь. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца. "Франция готова ответить на любую просьбу о содействии со стороны России", - подчеркнул Олланд.

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"В ужасе от новости о взрыве в Санкт-Петербурге. Мое сочувствие пострадавшим и их семьям", - написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.

Почтить память погибших в петербургской подземке решила мэр Парижа Анн Идальго. "Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге", — написала Идальго в своем Twitter.

Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo

К российским посольствам в разных уголках мира несут цветы. Свои соболезнования приносят жители столицы Германии. В центре Берлина у здания дипмиссии уже через несколько часов после теракта стали появляться букеты и свечи.

Несмотря на трудные отношения России и Украины, цветы у российского посольства появляются и в Киеве. Цветы и свечи к посольству РФ в память о жертвах взрыва несут также жители Минска. Цветы можно увидеть и у посольства России в Австрии.

Минувшим вечером в память о погибших при взрыве в метрополитене Петербурга здание мэрии Тель-Авива окрасилось в бело-сине-красный.

Фото: kp.ru

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.

По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены компонентами крови. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке. Для пожертвований пострадавшим открыт специальный счет.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе появится единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.