"Метрострой" заявил о завершении всех работ на "Зенит-арене"

Второй этап строительных работ на стадионе "Зенит-арена" завершен. Так заверяют строители объекта. По их словам, удалось справиться с вибрацией выкатного поля и обеспечить высокий уровень безопасности спортивной арены.

По сообщению "Метростроя", который с лета 2016 года был генподрядчиком стройки, работы по дополнительным госконтрактам между компанией и властями Петербурга завершены. Они были заключены в декабре минувшего года.

"В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

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Параллельно были завершены работы по устранению замечаний FIFA к конструкции выкатного поля. "Благодаря усилению металлического каркаса дополнительными деталями, установке домкратов и виброгасителей удалось полностью ликвидировать ощущение неустойчивости поля и достичь максимальной стабилизации многотонной конструкции. Также выполнены работы по устройству вспомогательной зоны, между выкатным полем и конструктивом чаши стадиона", — также указано в сообщении.

В ближайшее время продолжится подготовка к мероприятиям, которые пройдут на стадионе в ближайший месяц: Фестиваль света 22 апреля и первый футбольный матч с участием клуба "Зенит", который пройдет на следующий день - 23 апреля.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Первое мероприятие на нем - мотошоу — состоялось 11 февраля. Правда, началось оно с более чем часовым опозданием без объяснения причин, хотя зрителей начали пускать на стадион вовремя. Некоторые из зрителей купили бесплатные билеты у спекулянтов, в частности, за 700 рублей. Помимо мотоциклистов, в шоу принимал участие настоящий живой медведь.

Спустя почти две недели, 22 февраля, на новом стадионе прошел музыкальный фестиваль "Радио Зенит", где выступили "Танцы минус", "Би-2", и другие исполнители. Во время него также были проблемы, например, со звуком, низкая температура, а также протечка воды и затопленный коридор.

В пятницу, 31 марта, стало известно, что аа "Зенит-арене" покажут итальянский оперный спектакль "Аида" в постановке театра "Арена ди Верона".