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Шоу на «Зенит-арене» началось с часовым опозданием (ФОТО)

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© Фото: instagram.com / kibitov

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Некоторые зрители проходят на стадион по билетам, которые купили у спекулянтов.

На стадионе «Зенит-арена» проходит первое тестовое мероприятие.  Как сообщают очевидцы, шоу началось с более чем часовым опозданием без объяснения причин, хотя зрителей начали пускать на стадион вовремя.

По информации «Фонтанки», на стадионе присутствуют горожане, которые воспользовались услугами спекулянтов. Один из таких гостей вечера признался изданию, что приобрел билет у незнакомца за 700 рублей.

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Кроме того, по данным СМИ, во время мотошоу один из гонщиков упал с мотоцикла. В настоящий момент подробности не сообщаются.

Помимо мотоциклистов, в шоу принимает участи настоящий живой медведь.


Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул». 

После этого в сети шла массовая продажа полученных бесплатно билетов на шоу «Первый посетитель». Цены варьировались от 300 до восьми тыс. рублей. Из-за электронной формы билетов, не предполагающей именной регистрации, спекулянты могли продавать один и тот же билет несколько раз.

Фото: instagram.com / kibitov, pg_gordeev

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